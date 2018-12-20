Мюррей: «Питтсбург» не показал лучший хоккей, но проявил характер

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился эмоциями после выездного матча с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1). В этой игре голкипер клуба из Пенсильвании отразил 31 бросок из 32.



«Питтсбург» одержал волевую победу, мы показали характер. Было нелегко, но команда добилась успеха. Я не считаю, что мы показали лучший хоккей, но сильные команды находят путь к победе даже тогда, когда играют не очень хорошо. На мой взгляд, именно это и сделал «Питтсбург». Я горжусь ребятами», — цитирует Мюррея официальный сайт «пингвинов».



Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» ещё до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.

Злой Овечкин. Он орал на Кросби, сломал клюшку и ударил по лицу Летанга Таким капитана «Вашингтона» мы не видели очень давно.