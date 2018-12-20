Уилсон — о драке с Олексяком: рано или поздно это должно было произойти

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал драку на первых секундах игры с «Питтсбург Пингвинз». Форвард «столичной команды» сошёлся в кулачном бою с защитником «пингвинов» Джейми Олексяком.



В плей-офф Кубка Стэнли – 2018 Уилсон нанёс травму нападающему «Питтсбурга» Заку Астону-Ризу, после чего за партнёра выступил Олексяк. Уилсон отказался драться с соперником, а после игры генеральный менеджер клуба из Пенсильвании Джим Рутерфорд назвал форварда «столичных» трусом. Уилсон за силовой приём против Астона-Риза получил трёхматчевую дисквалификацию.

Видео силового приёма Уилсона можно посмотреть на канале Sportnet в Youtube.

«Я читал, что писали после прошлого сезона и сейчас. Думаю, рано или поздно это бы случилось, надо было дать ему шанс вступиться за партнёра после того, что произошло в прошлом году. Конечно, я не хотел, чтобы он получил травму. Это хоккей. Я уважаю его как игрока, очень жаль, что так получилось. О том, что сказал Рутерфорд, я не думал. Олексяк в первой же смене сыграл агрессивно, сделал несколько шагов перед тем, как совершить силовой приём. Мы только посмотрели друг на друга, и драка началась», — приводит слова Уилсона журналист Изабель Хуршудян.

Видео драки с участием Уилсона и Олексяка можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».