«Северсталь» расторгла контракт с защитником Станиславом Калашниковым

Защитник Станислав Калашников и «Северсталь» расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.



27-летний защитник выступал в составе команды на протяжении двух последних сезонов. За это время он провёл 73 матча в Континентальной хоккейной лиге, забросив одну шайбу и отдав четыре результативные передачи при показателе полезности «0» и 38 минутах штрафного времени.



Ранее Калашников защищал цвета «Торпедо», новокузнецкого «Металлурга», «Югры», «Нефтехимика» и «Авангарда».



«Северсталь» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 40 матчах клуб из Череповца набрал 24 очка. Ближайший матч в КХЛ подопечные Андрея Разина проведут сегодня, 20 декабря, с омским «Авангардом».

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