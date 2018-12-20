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Экс-игрок «Ак Барса» Дялога толкнул судью и оштрафован на 34 тыс. крон

Экс-игрок «Ак Барса» Дялога толкнул судью и оштрафован на 34 тыс. крон
Хоккей / Прочие

Экс-игрок казанского «Ак Барса», братиславского «Слована» и китайского «Куньлунь Ред Стар» Марек Дялога получил дисквалификацию, информирует Aftonbladet. Дело 29-летнего словацкого защитника «Моры» рассматривал дисциплинарный комитет чемпионата Швеции, игрок оштрафован на 34 560 крон и пропустит четыре матча регулярного чемпионата.

Во встрече с «Лулео» Дялога столкнулся с игроком соперника, в радиусе поражения оказался и арбитр. На эмоциях Дялога оттолкнул арбитра от себя, после чего тот едва не упал.

Тренерский штаб «Моры» не признаёт вины Дялоги и считает, что хоккеист не заслуживает дисквалификации. По мнению тренеров, судья просто оказался на пути защитника.

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