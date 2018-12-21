Молодёжная сборная России, ведя 2:0, проиграла США в контрольном матче

Молодёжная сборная России проиграла США в контрольном матче в рамках подготовки к стартующему 26 декабря в Канаде чемпионату мира 2019 года. Встреча, проходившая в Келоуне, завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) в пользу американцев.

Календарь игр сборной России на молодёжном чемпионате мира

В составе сборной России отличились Александр Алексеев и Кирилл Марченко. В составе «звёздно-полосатых» успех праздновали Джейсон Робертсон, Оливер Вальстрём и Джек Хьюз. Главный фаворит драфта НХЛ-2019 забросил победную шайбу за 28,3 секунды до конца третьего периода. Ворота россиян защищал Даниил Тарасов.

Дальнейший график контрольных матчей сборной России:



24 декабря. 3:30 (мск). Бернабю. Россия – Швейцария



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.