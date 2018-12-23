40 сейвов Броссуа и гол Шайфли помогли «Виннипегу» обыграть «Ванкувер» в гостях

«Виннипег Джетс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и закончилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Джетс» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Единственную шайбу в концовке третьего периода забросил голкипер «Виннипега» Марк Шайфли. Голкипер гостей Лоран Броссуа оформил первый шатаут в карьере, совершив 40 сейвов. Вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрём отразил 22 броска из 23.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин провёл на льду 12 минут 9 секунд и нанёс один бросок в створ ворот. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов совершил 3 силовых приёма.