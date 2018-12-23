Ковальчук — восьмой игрок в НХЛ, забросивший 15 шайб в овертаймах

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2: 1:0) в пользу гостей.



Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук. В этом матче россиянин провёл на льду 13 минут 48 секунд, совершил 6 бросков в створ ворот, оформил дубль и закончил матч с показателем полезности «+1».



Ковальчук забросил 15 шайб в овертаймах, догнав по этому показателю Сергея Фёдорова, Мариану Хоссу и Матса Сундина. По 16 шайб в овертаймах забрасывали Патрик Элиаш и Даниэль Седин, 19 — Яромир Ягр, 22 — Александр Овечкин.



35-летний хоккеист проводил первую встречу после травмы. Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.

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