«Автомобилист» обыграл «Трактор», одержав восьмую победу в последних 10 матчах

«Автомобилист» победил «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу екатеринбургской команды.

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К началу третьего периода команда Андрея Мартемьянова вела со счётом 3:0 — отличились Найджел Доус, Дэн Секстон и Никита Трямкин. Гостям в начале заключительной третий удалось вернуть интригу в матч — канадский нападающий Кристиан Томас оформил дубль за 129 секунд. Однако больше голов зрители не увидели.

«Автомобилист» одержал третью побед подряд, а на отрезке из последних 10 матчей на их счету восемь побед. В свою очередь команда Алексея Тертышного уступила во втором матче кряду.