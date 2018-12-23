Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Автомобилист» обыграл «Трактор», одержав восьмую победу в последних 10 матчах

«Автомобилист» обыграл «Трактор», одержав восьмую победу в последних 10 матчах
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» победил «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу екатеринбургской команды.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

К началу третьего периода команда Андрея Мартемьянова вела со счётом 3:0 — отличились Найджел Доус, Дэн Секстон и Никита Трямкин. Гостям в начале заключительной третий удалось вернуть интригу в матч — канадский нападающий Кристиан Томас оформил дубль за 129 секунд. Однако больше голов зрители не увидели.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3:2
1:0, 2:0, 0:2
Трактор
Челябинск
1:0 – Доус (Паре, Да Коста) – 04:20 (5x5), 2:0 – Секстон (Паре, Мамкин) – 25:06 (5x5), 3:0 – Трямкин (Кучерявенко) – 28:23 (5x5), 3:1 – Томас (Энлунд, Щехура) – 42:33 (5x5), 3:2 – Томас (Щехура) – 44:42 (5x5)

«Автомобилист» одержал третью побед подряд, а на отрезке из последних 10 матчей на их счету восемь побед. В свою очередь команда Алексея Тертышного уступила во втором матче кряду.

«Автомобилист» — «Трактор»: Кристиан Томас оформил дубль за 129 секунд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент