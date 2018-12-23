Эрик Карлссон дисквалифицирован на два матча за удар в голову Остина Вагнера

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон дисквалифицирован на два матча, информируется в официальном «твиттере» департамента НХЛ по безопасности игроков.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3) шведский защитник ударил в голову нападающего «королей» Остина Вагнера. Арбитры не зафиксировали нарушения правил, а хоккеист «Лос-Анджелеса» покинул площадку и больше на лёд не вышел.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В этом сезоне Карлссон провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав 24 результативные передачи. Скандинавский хоккеист заработал показатель полезности «-3» и 14 минут штрафного времени. До переезда в Калифорнию Карлссон защищал цвета «Оттавы Сенаторз».