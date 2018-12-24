Торнтон вышел на 10-е место в НХЛ по голевым передачам, опередив Дионна

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (3:4).



Голевой пас стал для 39-летнего канадского спортсмена 1041-м в карьере. Он вышел на чистое 10-е место в лиге по этому показателю, опередив Марселя Диона (1040).



Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), топ-3 замыкает Марк Мессье (1193). В топ-10 также входят Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063) и Горди Хоу (1049).



В этом сезоне Торнтон провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+4».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19