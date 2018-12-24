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Розыгрыш комплектов атрибутики московского «Динамо»

Розыгрыш комплектов атрибутики московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается пять комплектов атрибутики московского «Динамо». В комплект входят бейсболка, вымпел и шайба (по одному комплекту на каждого победителя).

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Для того чтобы претендовать на получение атрибутики, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря в 16:37 мск.

Московское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 42 матчах регулярного чемпионата команда Владимира Крикунова набрала 45 очков.

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