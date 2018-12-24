Розыгрыш комплектов атрибутики московского «Динамо»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается пять комплектов атрибутики московского «Динамо». В комплект входят бейсболка, вымпел и шайба (по одному комплекту на каждого победителя).



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19



Для того чтобы претендовать на получение атрибутики, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря в 16:37 мск.



Московское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 42 матчах регулярного чемпионата команда Владимира Крикунова набрала 45 очков.