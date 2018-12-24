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«Ак Барс» потерпел поражение от минского «Динамо»

«Ак Барс» потерпел поражение от минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ

В Минске местное «Динамо» сумело взять верх над казанским «Ак Барсом», игра закончилась со счётом 3:2. Подопечные Андрея Сидоренко выиграли третий матч подряд.

Хозяевам удался первый период: «зубры» забросили две шайбы усилиями Алексея Терещенко и Сергея Костицына. Следующие 20 минут встречи прошли без голов. На старте третьего периода казанский клуб сократил отставание благодаря голу Иржи Секача. На 45-й минуте Дмитрий Буйницкий точным броском восстановил разницу в две шайбы. На 53-й минуте Роб Клинкхаммер отыграл один гол, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
3:2
2:0, 0:0, 1:2
Ак Барс
Казань
1:0 – Терещенко (Костицын, Блум) – 01:07 (5x5), 2:0 – Костицын (Костицын, Лисовец) – 16:11 (5x4), 2:1 – Секач (Азеведу) – 40:36 (5x3), 3:1 – Буйницкий (Костицын, Терещенко) – 44:50 (5x5), 3:2 – Клинкхаммер (Постма, Зарипов) – 52:26 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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