«Ак Барс» потерпел поражение от минского «Динамо»

В Минске местное «Динамо» сумело взять верх над казанским «Ак Барсом», игра закончилась со счётом 3:2. Подопечные Андрея Сидоренко выиграли третий матч подряд.



Хозяевам удался первый период: «зубры» забросили две шайбы усилиями Алексея Терещенко и Сергея Костицына. Следующие 20 минут встречи прошли без голов. На старте третьего периода казанский клуб сократил отставание благодаря голу Иржи Секача. На 45-й минуте Дмитрий Буйницкий точным броском восстановил разницу в две шайбы. На 53-й минуте Роб Клинкхаммер отыграл один гол, установив окончательный счёт.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19