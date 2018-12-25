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Источник: у Вячеслава Кулёмина украли 1,1 млн рублей и телефон

Источник: у Вячеслава Кулёмина украли 1,1 млн рублей и телефон
Хоккей / КХЛ

У нападающего московского «Динамо» Вячеслава Кулёмина украли 1,1 млн рублей и телефон, информирует Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Сообщается, что 12 декабря в полицию обратился житель столицы, который заявил, что в Тверском районе неизвестный гражданин кавказской наружности вошёл к нему в доверие и предложил обняться на прощание.

Мужчины обнялись, и незнакомец ушёл, а заявитель обнаружил, что у него пропал телефон iPhone 6. Впоследствии с расчётного счета москвича были списаны денежные средства на сумму 1,1 млн рублей.

Вчера, 24 декабря, сотрудники МВД задержали уроженца Дагестана 1979 года рождения, которого изобличили в содеянном. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже.

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