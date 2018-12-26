Стали известны составы финского «Йокерита» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 19:30 мск. В составе москвичей дебютирует Руслан Карлин, голкипер Александр Ерёменко пропускает встречу из-за болезни.
«Йокерит».
Запольски (Калниньш);
Кивистё — Лепистё, Весалайнен — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Йоэнсуу — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Пильстрём — Плэтт — Мозес;
Лёв, Иконен — Ниеми — Вярн.
«Динамо» М:
Бочаров (Кузнецов);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Миронов — Хиетанен, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Койвисто — Меньшиков, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Прибыльский — Пепеляев, Карлин — Индрашис — Панкратов.
«Йокерит» — «Динамо М»: у гостей дебютирует Карлин, Ерёменко пропускает матч