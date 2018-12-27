В. Белов: «Витязь» подвела игровая дисциплина, будем разбираться

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» (2:4).



«В целом, два периода играли неплохо. Но повторилась история, которая с нами произошла в Хабаровске – мы проиграли в третьем периоде. Если взять статистику по третьим периодам, у нас неплохая картина была до этого выезда. Сейчас, с ходу, даже трудно сказать, в чем причина. Будем разбираться. Но, в целом, подвела игровая дисциплина. Удалений нахватали и пропустили, а потом уже очень сложно было отыграться», — приводит слова Белова официальный сайт «Адмирала».



«Адмирал» взял верх над «Витязем» во Владивостоке

В первом периоде команды забросили по две шайбы: у «Адмирала» авторами голов стали Глеб Зайцев и Кирилл Воронин, в составе «Витязя» точными бросками отметились Геннадий Столяров и Борна Рендулич. Следующий период прошёл без голов, на 46-й минуте клуб из Владивостока вышел вперёд благодаря шайбе Василия Стрельцова. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Константина Глазачева.