Россия — Дания: Кравцов стал автором первой шайбы российской сборной на МЧМ-2019

В первом периоде матча молодёжного чемпионата мира 2019 года между сборными России и Дании счёт открыл нападающий россиян Виталий Кравцов. Датчане в меньшинстве убежали вперёд и пропустили контратаку. Клим Костин с Григорием Денисенко разыграли шайбу, последовала скидка на Кравцова, который без помех расстрелял ворота Вильяма Рёрта.
Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» TSN.
Напоминаем составы соперников:
Сборная России:
Тарасов (Кочетков);
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;
Саморуков — Рубинчик, Денисенко — Кравцов — Костин;
Алексеев — Романов, Коваленко — Шэн — Старков;
Ольшанский, Марченко — Морозов — Подколзин.
Сборная Дании:
Рёрт (Адамсен);
Сетков — Шульце, Бринкман — Рёндбьерг — Шульц;
Могенсен — Боструп, Андерсен — Грундтвин — Мадсен;
Мортенсен — Андерсен, Бах — Грин — Маркуссен;
Кох, Кер — Гат — Кубарс.