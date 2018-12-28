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Россия — Дания: Кравцов стал автором первой шайбы российской сборной на МЧМ-2019

Россия — Дания: Кравцов стал автором первой шайбы российской сборной на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

В первом периоде матча молодёжного чемпионата мира 2019 года между сборными России и Дании счёт открыл нападающий россиян Виталий Кравцов. Датчане в меньшинстве убежали вперёд и пропустили контратаку. Клим Костин с Григорием Денисенко разыграли шайбу, последовала скидка на Кравцова, который без помех расстрелял ворота Вильяма Рёрта.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Напоминаем составы соперников:

Сборная России:

Тарасов (Кочетков);
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;
Саморуков — Рубинчик, Денисенко — Кравцов — Костин;
Алексеев — Романов, Коваленко — Шэн — Старков;
Ольшанский, Марченко — Морозов — Подколзин.

Сборная Дании:

Рёрт (Адамсен);
Сетков — Шульце, Бринкман — Рёндбьерг — Шульц;
Могенсен — Боструп, Андерсен — Грундтвин — Мадсен;
Мортенсен — Андерсен, Бах — Грин — Маркуссен;
Кох, Кер — Гат — Кубарс.

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