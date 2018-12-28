«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: Рыбин подрался с Локхартом и получил «5+20»

Концовка первого периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Салавата Юлаева» и «Куньлунь Ред Стар» увенчалась дракой.



Форвард уфимской команды Максим Рыбин, начинавший сезон в «Северстали», сошёлся в кулачном бою с нападающим «драконов» Лукасом Локхартом. Рыбин получил «5+20» за драку и поздний силовой приём, который случился перед боем.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



37-летний Рыбин пополнил ряды «Салавата» 22 декабря в результате обмена с «Северсталью». Взамен клуб из Череповца получил денежную компенсацию.

«Салават» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 43 матчах. В предыдущей игре подопечные Николая Цулыгина проиграли на своей площадке «Сибири» со счётом 1:2.