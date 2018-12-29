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Форвард сборной Чехии: мы были сильнее России, соперник играл в простой хоккей

Форвард сборной Чехии: мы были сильнее России, соперник играл в простой хоккей
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Яхим Конделик поделился эмоциями после поражения со счётом 1:2 в матче со сборной России на молодёжном чемпионате мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира

«Русские играли в простой хоккей. Они играли с множеством силовых приёмов, но мы знали, против каких хоккеистов будем действовать, поэтому были готовы к этому. Я думаю, потому что были готовы, мы их переиграли.

Мы были недостаточно осторожны. Чехии просто не нужно совершать те же ошибки снова и снова. Они забили один раз в меньшинстве, но мы не должны были дать им сделать это во второй раз. Чехию всегда недооценивают, но мы были сильнее России по игре, а Россия — реально хорошая команда», — сказал Конделик.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0. 31 декабря сборная России встретится со швейцарцами, начало игры — в 4:00 мск.

Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть
А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.
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