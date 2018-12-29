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Нападающий чехов Задина отразил шайбу после броска Коваленко по пустым воротам

Нападающий чехов Задина отразил шайбу после броска Коваленко по пустым воротам
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Филип Задина спас свою команду от пропущенного гола на последних секундах матча молодёжного чемпионата мира с Россией (1:2).

Чехи, уступая со счётом 1:2, поменяли вратаря на шестого полевого вратаря и едва не пропустили третий гол. Форвард российской «молодёжки» Николай Коваленко бросал по пустым воротам, однако Задина самоотверженно принял шайбу на себя и не позволил отличиться российскому хоккеисту.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

На 18-й минуте счёт открыл Артём Галимов, отличившийся в меньшинстве. Свою вторую шайбу россияне также забросили, играя в формате «4 на 5», — в конце второго периода контратаку два в два точным броском после передачи Павла Шэна завершил Николай Коваленко. Ещё до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.

Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть
А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.
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