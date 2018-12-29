Игроки «Айлендерс» и «Оттавы» организовали три драки за 30 секунд

«Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости вели со счётом 3:1, но упустили преимущество.



Последняя минута встречи ознаменовалась напряжённой обстановкой на льду, в результате чего зрители стали свидетелями сразу трёх драк. Сначала форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин сошёлся в кулачном бою с защитником «сенаторов» Марком Боровецки, затем отношения выясняли форвард «островитян» Росс Джонстон и защитник канадского клуба Кристиан Ярош. По истечении игрового времени на льду произошла массовая потасовка.

Видео многочисленных драк в игре можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.



В составе «островитян» дубль оформил Мэтью Барзал, по голу на счету Джоша Бейли, Андерса Ли, Джонни Бойчака и Кейси Сизикаса. У «сенаторов» отличились Марк Стоун, Мэтт Дюшейн и Коди Сеси.