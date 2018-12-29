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«Флорида» — «Монреаль» — 3:5. Видеообзор встречи

«Флорида» — «Монреаль» — 3:5. Видеообзор встречи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 3:5.

Посмотреть видео можно также на «Чемпионате».

У победителей дубль оформил Томаш Татар, по одному голу на счету Николя Делорье, Арттури Лехконена и Джонатана Друена. В составе «пантер» отличились Хенрик Боргстрём, Денис Мальгин и Кейт Яндл.

У российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и бросок в створ за 20.41 на льду (3.26 — в большинстве). У Богдана Киселевича «+1» и силовой приём за 14.27.

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