«Флорида» — «Монреаль» — 3:5. Видеообзор встречи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 3:5.

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У победителей дубль оформил Томаш Татар, по одному голу на счету Николя Делорье, Арттури Лехконена и Джонатана Друена. В составе «пантер» отличились Хенрик Боргстрём, Денис Мальгин и Кейт Яндл.



У российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и бросок в створ за 20.41 на льду (3.26 — в большинстве). У Богдана Киселевича «+1» и силовой приём за 14.27.