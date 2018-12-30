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Нападающий «Сибири» Шашков занял последнее место в заявке России на МЧМ-2019

Нападающий «Сибири» Шашков занял последнее место в заявке России на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Тренерский штаб молодёжной сборной России заполнил последнее место в заявке на молодёжный чемпионат мира-2019. Вакансию занял нападающий «Сибири» и «Сибирских снайперов» Никита Шашков, информирует Федерация хоккея России.

«Штаб молодежной сборной России в субботу заполнил последнее вакантное место в заявочном листе команды на чемпионат мира. В заявку команды включён нападающий Никита Шашков», — сообщает пресс-служба ФХР.

Шашков в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он провел 13 матчей, в которых забросил 2 шайбы.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.

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