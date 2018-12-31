«Вегас» разгромил «Аризону», у Гальченюка и Голигоски – по «-4»

В единственном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Аризону Койотс» — 5:1.

Счёт на четвёртой минуте встречи открыл форвард гостей Пол Штястны. Следующей шайбы пришлось ждать более получаса – до свистка на второй перерыв Райлли Смит удвоил преимущество «рыцарей», а Алекс Гальченюк восстановил разрыв в один гол.

В третьем игровом отрезке финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли провели ещё три результативные атаки – отличились Коди Икин, Брэндон Пирри и Райан Карпентер (в меньшинстве).

Российский защитники «койотов» Илья Любушкин заработал показатель полезности «-1». Также на его счету два броска в створ и три силовых приёма за 13.40. Гальченюк и Алекс Голигоски заработали по «-4».