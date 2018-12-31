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«Вегас» разгромил «Аризону», у Гальченюка и Голигоски – по «-4»

«Вегас» разгромил «Аризону», у Гальченюка и Голигоски – по «-4»
Хоккей / НХЛ

В единственном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Аризону Койотс» — 5:1.

Счёт на четвёртой минуте встречи открыл форвард гостей Пол Штястны. Следующей шайбы пришлось ждать более получаса – до свистка на второй перерыв Райлли Смит удвоил преимущество «рыцарей», а Алекс Гальченюк восстановил разрыв в один гол.

В третьем игровом отрезке финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли провели ещё три результативные атаки – отличились Коди Икин, Брэндон Пирри и Райан Карпентер (в меньшинстве).

Российский защитники «койотов» Илья Любушкин заработал показатель полезности «-1». Также на его счету два броска в створ и три силовых приёма за 13.40. Гальченюк и Алекс Голигоски заработали по «-4».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2018, понедельник. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1:5
0:1, 1:1, 0:3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Штястны (Пирри, Так) – 03:35 (5x5), 0:2 – Смит (Хант, Маршессо) – 36:03 (5x5), 1:2 – Гальченюк (Экман-Ларссон, Келлер) – 36:57 (5x3), 1:3 – Икин – 44:21 (5x5), 1:4 – Пирри (Макнэбб, Штястны) – 46:58 (5x5), 1:5 – Карпентер (Холден) – 51:44 (4x5)
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