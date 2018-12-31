Ле Культр: Швейцария могла победить Россию, собственные ошибки стоили нам игры

Защитник сборной Швейцарии Симон Ле Культр прокомментировал поражение в матче со сборной России (4:7) в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Думаю, что мы хорошо начали сегодняшний матч. Вели в счёте, но потом собственные ошибки стоили нам игры. У нас были и шансы в большинстве, но мы ничего не забили. Могли победить сегодня», — цитирует Ле Культра официальный сайт IIHF.

По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3. У россиян отличились Кирилл Марченко, Дмитрий Саморуков, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Александр Алексеев, Павел Шэн и Виталий Кравцов. В составе сборной Швейцарии дубль оформил Марко Леман, по голу на счету Валентина Нуусбаумера и Янника Брюшвайлера.



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