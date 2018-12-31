Налимов: «Авангард» показал характер с «Барысом» и был за это вознаграждён

Голкипер «Авангарда» Иван Налимов поделился эмоциями после волевой победы в игре с «Барысом» (4:3 Б). Омичи проигрывали с разницей в три шайбы, но сумели отыграться, забросив трижды в третьем периоде. Налимов вошёл в игру во втором игровом отрезке.



«Конечно, такие матчи редко выдаются. Мы показали сильный характер и были вознаграждены за это. В принципе, нормально играли в начале, нам чуть-чуть не повезло. Но «Авангард» гнул свою линию: играл, терпел, шёл вперёд, боролся, не сдавался — и поэтому такой результат. Я верил в нашу победу и знал, что мы отыграемся, и всё будет хорошо.



Решение о выходе на второй период не стало неожиданным. Я всегда должен быть готов помочь команде, я же не просто так там сижу. Поэтому просто спокойно начал готовиться, и всё. Даже не задумывался о том, что сразу появилось много работы. Просто играл, отбивал шайбы и всё», — приводит слова Налимова пресс-служба омского клуба.

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