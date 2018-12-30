Хартли — о матче с «Барысом»: не могло быть лучшего подарка, чем эта победа

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о матче с «Барысом» (4:3 Б). По ходу игры омский клуб проигрывал с разницей в три шайбы.



«Отличную игру сегодня продемонстрировали обе команды, и я думаю, что игроки с обеих сторон в полной мере осознавали важность сегодняшнего матча. Особой подготовки не требовалось, поскольку все понимали, что будет настоящая битва. Этот матч можно сравнить по накалу страстей с матчами серии плей-офф.



В первом периоде гости забросили две шайбы, и после второго отрезка мы сказали ребятам, что у соперника бывают проблемы с удержанием преимущества в счёте. Поэтому нам важно было забросить первую шайбу – мы надеялись, что это может их подломить. Так и получилось. Я думаю, что не могло быть лучшего подарка от Деда Мороза, чем эта победа, которую мы посвящаем нашим болельщикам и в Омске, и в Балашихе, и по всей России, поскольку куда бы мы ни поехали на выездные игры, нас всегда поддерживают зрители. Отличная атмосфера сегодня была, и особенно приятно победить в преддверии Нового года. Впереди нас ждёт ещё немало интересных матчей.



Замена Бобкова? Нужно было повернуть ход встречи в другую сторону. В первых двух голах особо нет вины Бобкова, это были шайбы, которые трудно вытащить. Это было мое послание команде, что необходимо встряхнуться и подумать, где бы мы сейчас были, если бы у нас не было Бобкова. Он просто невероятный профессионал», — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» одолел по буллитам «Барыс», отыгравшись с 0:3