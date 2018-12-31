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Финский клуб «КалПа» стал победителем Кубка Шпенглера, обыграв в финале канадцев

Финский клуб «КалПа» стал победителем Кубка Шпенглера, обыграв в финале канадцев
Хоккей / Прочие

Сборная Канады не сумела завоевать Кубок Шпенглера, уступив в финале финскому клубу «КалПа» со счётом 1:2 Б.

На 46-й минуте заброшенной шайбой отметился Даниэль Винник. Клуб из Финляндии отыгрался спустя шесть минут стараниями Ээту Луостаринена. В серии буллитов удача оказалась на стороне номинальных гостей.

Канадская сборная упустила возможность выиграть Кубок Шпенглера в четвёртый раз подряд и в 16-й раз в истории турнира. По общему количеству побед «кленовые листья» делят первое место с «Давосом».

В турнире принимал участие магнитогорский «Металлург». На групповой стадии подопечные Йозефа Яндача одолели чешский клуб «Оцеларжи Тршинец» (2:1 Б), но затем проиграли «КалПе» (0:1 ОТ). В четвертьфинале «Магнитка» не сумела справиться с немецкой командой «Томас Сабо Айс Тайгерс», проиграв со счётом 1:3.

Кубок Шпенглера
31 декабря 2018, понедельник. 14:10 МСК
Канада
1:2
0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
КалПа
Куопио
1:0 – Винник (Митчелл, Кракнелл) – 45:16 (5x5), 1:1 – Луостаринен (Лаппалайнен, Нуутинен) – 51:24 (5x5), 1:2 – Риссанен – 65:00 ( ПБ)
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