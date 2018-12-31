Финский клуб «КалПа» стал победителем Кубка Шпенглера, обыграв в финале канадцев

Сборная Канады не сумела завоевать Кубок Шпенглера, уступив в финале финскому клубу «КалПа» со счётом 1:2 Б.



На 46-й минуте заброшенной шайбой отметился Даниэль Винник. Клуб из Финляндии отыгрался спустя шесть минут стараниями Ээту Луостаринена. В серии буллитов удача оказалась на стороне номинальных гостей.



Канадская сборная упустила возможность выиграть Кубок Шпенглера в четвёртый раз подряд и в 16-й раз в истории турнира. По общему количеству побед «кленовые листья» делят первое место с «Давосом».



В турнире принимал участие магнитогорский «Металлург». На групповой стадии подопечные Йозефа Яндача одолели чешский клуб «Оцеларжи Тршинец» (2:1 Б), но затем проиграли «КалПе» (0:1 ОТ). В четвертьфинале «Магнитка» не сумела справиться с немецкой командой «Томас Сабо Айс Тайгерс», проиграв со счётом 1:3.