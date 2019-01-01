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2 очка Кучерова и 35 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»

2 очка Кучерова и 35 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержал выездную победу над «Анахайм Дакс» — 2:1.

Счёт на седьмой минуте встречи открыл лучший бомбардир лиги Никита Кучеров. Ещё до свистка на перерыв Ник Ритчи восстановил равновесие. Победу «молниям» в овертайме принёс Брэйден Пойнт.

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте лиги.

На счету Кучерова также результативная передача, показатель полезности «+2», 4 броска в створ за 23.45 на льду (4.50 – в большинстве). Всего в этом сезоне он пополнил свою копилку на 65 очков. Михаил Сергачёв участия в матче не принимал. Андрей Василевский отразил 35 бросков из 36, но не попал в тройку звёзд встречи, так же, как и Кучеров.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1:2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Чернак, Пойнт) – 06:06 (5x5), 1:1 – Ритчи (Каше, Махура) – 17:08 (5x5), 1:2 – Пойнт (Кучеров, Хедман) – 60:35 (3x3)
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