2 очка Кучерова и 35 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержал выездную победу над «Анахайм Дакс» — 2:1.

Счёт на седьмой минуте встречи открыл лучший бомбардир лиги Никита Кучеров. Ещё до свистка на перерыв Ник Ритчи восстановил равновесие. Победу «молниям» в овертайме принёс Брэйден Пойнт.

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте лиги.

На счету Кучерова также результативная передача, показатель полезности «+2», 4 броска в створ за 23.45 на льду (4.50 – в большинстве). Всего в этом сезоне он пополнил свою копилку на 65 очков. Михаил Сергачёв участия в матче не принимал. Андрей Василевский отразил 35 бросков из 36, но не попал в тройку звёзд встречи, так же, как и Кучеров.