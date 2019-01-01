TSN: Канаде не дали показать свой хоккей в её первом настоящем тесте на МЧМ-2019

Канадский портал TSN поделился точкой зрения о победе сборной России в матче с Канадой (2:1) на молодёжном чемпионате мира — 2019.

«Сегодня канадцам впервые не дали показать свой хоккей в их первом настоящем тесте на этом турнире. Канада контролировала территорию, но не смогла ничего показать. Россия была на один гол лучше.

Теперь сборной Канады предстоит перестроиться. Эту команду многие называют лучшей на этом турнире, и никто не мог оказать ей никакого сопротивления в первых трёх матчах группового раунда. Да уж, несчастливый Новый год», — говорится в заметке.

Сборная России впервые с 2001 года обыграла Канаду на групповом этапе МЧМ. После той победы российская сборная четырежды (2002, 2011, 2013 и 2017) встречалась с Канадой на этом этапе турнира и неизменно терпела поражения.