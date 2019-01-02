Журналист — о нехватке алкоголя и еды: ошеломляющий провал для «Зимней классики»

Обозреватель CBS Sports Пит Блэкберн прокомментировал организацию и работу стадиона во время матча между «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз» в рамках «Зимней классики». Самым главным минусом для зрителей стал тот факт, что уже к середине матча у продавцов на стадионе закончилась еда и алкоголь.

«Прикольно, у них кончилось пиво в середине второго периода», «Продали всё пиво и всю еду», «В первом же перерыве всё раскупили, пива и еды больше нет. Я вот не ел три дня и, наверное, помру здесь, прежде чем всё закончится» — такими были тревожные сигналы с трибун.

«Это ошеломляющий провал для такого события, особенно если учесть, что было довольно холодно. Еда и выпивка определённо помогают в борьбе с морозом на таких мероприятиях. Странно, что стадион столкнулся с дефицитом уже так рано», — удивился Блэкберн.