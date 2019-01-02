Пашков: у России сильнейший за многие годы состав, вопросы вызывает игра в атаке

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о проходящем в Канаде молодёжном чемпионате мира.

«В первую очередь, бросается в глаза дисциплина и самоотдача сборной России, за счёт которой удалось выдержать натиск канадцев в большей части встречи. Особенно хочется отметить качественную силовую борьбу наших хоккеистов. В их возрасте часто имеет место недостаточная обученность в данном компоненте, но эта «молодёжка» демонстрирует высокое умение и осмысленность ведения единоборств. Также нельзя не отметить уверенную игру Кочеткова в воротах. В таких матчах безукоризненные действия голкипера — это уже полдела.

Вызывает вопросы игра в атаке — здесь у некоторых ребят уже наблюдается недостаток школы при реализации моментов. Поэтому в играх с соперниками уровня Чехии и Канады пока забивается не так много голов. Но в целом перспективы на этот турнир неплохие. Мы впервые за пять-шесть лет можем реально претендовать на золото — это сильнейший за многие годы состав нашей «молодёжки».

Судейство на этом турнире вызывает вопросы — один случай с двойным буллитом в наши ворота в матче со Швейцарией чего стоит. Игроки Канады вообще как-то много грешили симуляциями, что на них не похоже. Обычно эта команда всегда бьётся на полную катушку и может задавить соперника, но не занимается провокациями. Но у этой сборной явно установка заниматься подобными вещами. Они чем-то напоминают мне чехов 30-летней давности и более ранних периодов — вроде Голиков и им подобных», приводят слова Пашкова «Известия».