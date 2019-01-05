Россия — США: Кравцов бросил после сирены, Сэмберг опрокинул его на лёд

Сборная России проводит полуфинальный матч с командой США на молодёжном чемпионате мира – 2019. После первого периода подопечные Валерия Брагина уступают со счётом 0:1.

Стартовый отрезок закончился инцидентов на «пятаке» американской команды. Виталий Кравцов бросил по воротам США после истечения времени периода, за что был атакован защитником соперника Диланом Сэмбергом. Сэмберг ударил Кравцова клюшкой, возникла стычка, в которой по малому штрафу получили Григорий Денисенко и сам Сэмберг.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко

Сборная США

Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэрратт — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пилинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию. (8:3).