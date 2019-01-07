Капитан казахстанской «молодёжки»: такой поддержки, как в Канаде, нигде не было

Капитан молодёжной сборной Казахстана Саян Данияр подвёл итоги выступления на чемпионате мира. Команде удалось сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий год.



«10 лет мы не могли выйти в элитный дивизион, и после победы во Франции год назад тренеры сразу сказали, что надо готовиться к следующему турниру. Думаю, что мы неплохо выступили.



Ребята проанализируют всё и в следующем году представят Казахстан уже на другом командном уровне и покажут, что у нас хоккей не стоит на месте, а развивается.



В Виктории было очень много болельщиков сборной Казахстана, которые поддерживали именно нас, хоть они и канадцы. На трибуны как ни посмотришь — везде синие флаги, плакаты, так что спасибо болельщикам Виктории, именно их поддержка помогала нам там играть и не сдаваться. Кто-то затем переехал в Ванкувер, чтобы поддержать Казахстан в важных матчах с датчанами. Спасибо и им.



Когда поехали в Канаду, то знали, что нас поддерживает страна, что в нас верят родные и близкие. Но когда вышли на первый матч с Финляндией, такой поддержки, как в Виктории, нигде, наверное, не было. Усталость уходила на второй план. Именно за счёт эмоций мы играли», — приводит слова Данияра официальный сайт КХЛ.

Сборная Казахстана обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ