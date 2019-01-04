Сборная Казахстана обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ

Сборная Казахстана одержала победу в матче с командой Дании во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира. Счёт встречи — 4:0.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

В составе казахстанской команды шайбы забросили Саян Данияр, Давыд Макуцкий, Артур Гатиятов (дважды). Таким образом, в серии до двух побед счёт стал 2-0 в пользу сборной Казахстана. В первой игре датчане проиграли со счётом 3:4.



В 2020 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Германии, которая заменит на турнире датчан.

5 января сборная России встретится с командой США в полуфинале, начало встречи — в 0:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этого матча сыграет в финале с победителем игры Швейцария — Финляндия.