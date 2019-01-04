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«Эспаньол» — «Леганес». 4 января. Прямая трансляция
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Сборная Казахстана обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ

Сборная Казахстана обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Казахстана одержала победу в матче с командой Дании во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира. Счёт встречи — 4:0.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

В составе казахстанской команды шайбы забросили Саян Данияр, Давыд Макуцкий, Артур Гатиятов (дважды). Таким образом, в серии до двух побед счёт стал 2-0 в пользу сборной Казахстана. В первой игре датчане проиграли со счётом 3:4.

В 2020 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Германии, которая заменит на турнире датчан.

5 января сборная России встретится с командой США в полуфинале, начало встречи — в 0:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этого матча сыграет в финале с победителем игры Швейцария — Финляндия.

U20 ЧМ-2019
04 января 2019, пятница. 20:00 МСК
Дания U20
0:4
0:2, 0:0, 0:2
Казахстан U20
0:1 – Данияр (Гатиятов) – 00:35 (5x5), 0:2 – Макуцкий (Жорабек, Шинкарецкий) – 04:47 (5x5), 0:3 – Гатиятов (Муратов, Орехов) – 58:27 (en), 0:4 – Гатиятов (Муратов, Данияр) – 59:05 (en)
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