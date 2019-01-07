МЧМ-2019: финал смотрели более полумиллиона зрителей в Финляндии

Более полумиллиона жителей Финляндии посмотрели финал молодёжного чемпионата мира в Канаде, сообщает в своём «твиттере» журналист Сами Хоффрен. Напомним, финская команда выиграла у США со счётом 3:2 и стала чемпионом мира.



Трансляцию финала на телеканале включили 544 тысячи зрителей, несмотря на позднее время.



Напомним, Россия заняла на МЧМ-2019 третье место. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за третье место россияне переиграли Швейцарию (5:2).



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Финские львы не зря обыграли Канаду. У финнов три золота МЧМ за 6 лет Каапо Какко оказался круче Джека Хьюза.