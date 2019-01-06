Финские львы не зря обыграли Канаду. У финнов три золота МЧМ за 6 лет

Нынешний финал стал шестым для сборной США в её истории, и в третий раз американцам пришлось биться за золото на канадской земле. Два финала «звёздно-полосатые» выиграли, причём последний успех был всего два года назад, когда американцы обыграли Канаду со счётом 5:4, отыграв дефицит в две шайбы. Именно на сборную США делались основные ставки, поскольку финны, обыгравшие в четвертьфинале Канаду, а затем разгромившие Швейцарию, считались несколько подуставшими.

Финны и американцы начинали путь к финалу в одной группе, и на групповом этапе американцы одержали над европейцами верх (4:1).

Однако сама игра лишний раз доказала, что все предматчевые расклады — это всего лишь гимнастика для ума. На протяжении полутора периодов сборная США имела несколько прекрасных возможностей для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу — к середине второй двадцатиминутки финны нахватали 5 удалений, но реализовать лишнего подопечным Майка Хастингса не удалось.

Наказанием за растрачивание моментов стал пропущенный гол от Ессе Юлёнена, который показал Америке, как надо забивать в численном преимуществе. Мощнейший выстрел от синей линии оказался непосильной задачей для Кейдена Примо, и после этого уже финская команда заиграла первым номером.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN Sports.

На шестой минуте третьего периода сборная Суоми за счёт очередного удачного дальнего броска удвоила перевес. Казалось, что уже ничто не помешает финским львам уверенности довести матч до победного конца, но сборная США показала, что дошла до финала не просто так. Американцев мог спасти быстрый ответный гол, и они смогли его забить — отличился Саша Хмелевски, пробивший вратаря броском с острого угла.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN Sports.

Призёры МЧМ за последние 10 лет:



2009 — Канада, Швеция, Россия.

2010 — США, Канада, Швеция.

2011 — Россия, Канада, США.

2012 — Швеция, Россия, Канада.

2013 — США, Швеция, Россия.

2014 — Финляндия, Швеция, Россия.

2015 — Канада, Россия, Словакия.

2016 — Финляндия, Россия, США.

2017 — США, Канада, Россия.

2018 — Канада, Швеция, США.

2019 — Финляндия, США, Россия.

А ещё через две минуты был оформлен полноценный «камбэк». Пока финны приходили в себя, американцы разыграли прекрасную комбинацию в касание, завершившуюся выстрелом Джоша Норриса. После этого вернуться в прежний ритм европейцам было уже невероятно тяжело, а команда Хастингса наоборот, начала прилично поддавливать.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN Sports.

И всё-таки не зря финны обыгрывали Канаду, сделав несчастными всех местных болельщиков. За полторы минуты до надвигавшегося 10-минутного овертайма один из самых молодых игроков турнира Каапо Какко забил исторический гол, доработав момент на пятачке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN Sports.

Таким образом, финская команда в четвёртый раз в своей истории взяла золото МЧМ (1998, 2014, 2016, 2019). Три победы за шесть лет — ни одна другая сборная не выиграла столько молодёжного золота за это время. Американцы, оставившие без финала сборную России, довольствовались серебром.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN Sports.

«У меня просто нет слов. Когда мы играли против Канады, то поняли, насколько хороши на самом деле. Именно в этом матче наше сознание изменилось», — сказал один из главных героев турнира вратарь Укко-Пекка Луукконен.