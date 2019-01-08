Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» — 3:0.

Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Брэйден Шенн. В середине третьего игрового отрезка Владимир Тарасенко закрепил преимущество «Сент-Луиса», отличившись при игре в формате «4 на 4». Точку в матче поставил Дэвид Перрон, поразивший пустые ворота.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Владимира показатель полезности «+2», 3 броска в створ и блок-шот за 20.30 на льду (1.53 – в большинстве). У Ивана Барбашёва бросок за 11.47.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов заработал «-2», также в его активе 2 броска и 2 силовых приёма за 23.43.