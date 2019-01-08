Трое вратарей стали главными звёздами дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки не попали в тройку лучших, которую полностью образовали вратари.

Первой звездой дня стал вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, отразивший 32 броска во встрече с «Монреаль Канадиенс» (1:0).

Второй звездой стал вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, сделавший шат-аут в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Канадский голкипер отразил 25 бросков и впервые в карьере отыграл на ноль в матче НХЛ. Для 25-летнего вратарь этот матч стал четвёртым за карьеру в лиге.



Замкнул топ-3 вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 18 бросков во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0).