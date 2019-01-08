Вадим Шипачёв установил рекорд «Динамо», побив достижение Иржи Гудлера

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:1, идёт первый период).



31-летний форвард выполнил 36-ю результативную передачу в этом сезоне, что является новым рекордом бело-голубых для регулярных чемпионатов. Прежнее достижение было установлено Иржи Гудлером (35 голевых передач) в сезоне-2009/10.



Ранее в этом сезоне Шипачёв разменял отметку в 50 набранных очков, став первым игроком в истории «Динамо» за последние девять лет, кому покорилось это достижение. В сезоне-2009/10 отметку в 50 очков за «регулярку» преодолели Маттиас Вейнхандль и всё тот же Гудлер.



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