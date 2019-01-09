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«Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию», у Овечкина «-1»

«Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию», у Овечкина «-1»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу хозяев. Это поражение стало для «лётчиков» восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кэпиталз» Якуб Врана, набравший 3 (2+1) очка. Дубль в составе победителей также оформил Ти Джей Оши.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 30 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали. У защитника «Флайерз» Ивана Проворова показатель «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5:3
1:1, 3:0, 1:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Уилсон (Врана) – 04:21 (5x5), 1:1 – Ворачек (Линдблом) – 09:28 (5x5), 2:1 – Оши (Эллер, Карлсон) – 29:19 (5x5), 3:1 – Врана – 31:22 (5x5), 4:1 – Врана (Бойд, Карлсон) – 35:55 (5x4), 4:2 – Симмондс (Ворачек, Кутюрье) – 56:33 (6x5), 4:3 – Жиру (Кутюрье, Ворачек) – 59:53 (5x4), 5:3 – Оши – 59:57 (en)
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