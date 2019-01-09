«Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию», у Овечкина «-1»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу хозяев. Это поражение стало для «лётчиков» восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кэпиталз» Якуб Врана, набравший 3 (2+1) очка. Дубль в составе победителей также оформил Ти Джей Оши.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 30 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали. У защитника «Флайерз» Ивана Проворова показатель «-2».