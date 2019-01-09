Раск – четвёртый финский вратарь в истории НХЛ, одержавший 250 побед в лиге

«Бостон Брюинз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала пятой кряду.

Шат-аут оформил голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразив 24 броска. Победа стала для него 250-й в карьере. Раск – четвёртый финский вратарь в истории НХЛ, достигший этой отметки. Ранее её пересекли Миикка Кипрусофф, Кари Лехтонен и Пекка Ринне.



Шат-аут – 42-й в карьере Раска, по этому показателю он занимает третье место среди финских вратарей в НХЛ. Кроме того, Раска отделяют только две победы от повторения клубного рекорда «Брюинз» по победам (252), который принадлежит Тини Томпсону и держится с 1938 года.