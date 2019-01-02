Голкипер «Бостона» Туукка Раск побил клубный рекорд, державшийся 80 лет

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч проходил в Индиане на стадионе «Нотр-Дам» и завершился со счётом 4:2 в пользу номинальных гостей. Для финского голкипера «мишек» Туукки Раска этот матч стал 469-м в составе «Бостона».

Таким образом, он вышел на первое место по количеству матчей в НХЛ среди всех вратарей в истории «мишек», превзойдя достижение Тини Томпсона (468 матчей с 1928 по 1938 годы).

Также в этом сезоне Раск может превзойти и рекорд Томпсона по количеству побед (252). Для этого финну (248 побед), ранее превзошедшему результаты Тима Томаса (196), Джерри Чиверса (226) и Фрэнка Бримсека (230), осталось выиграть пять матчей.