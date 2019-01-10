Якубов: СКА предлагал за Бурмистрова слабые варианты, Дергачёва нам не отдали

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, почему состоялся обмен нападающего Александра Бурмистрова в «Салават Юлаев».

«СКА предлагал нам игроков, которые нам были неинтересны. Мы хотели видеть в «Ак Барсе» воспитанника «Нефтяника» Александр Дергачёва, но нам его не отдали. В СКА, видимо, были уверены, что мы никуда не сможем обменять Бурмистрова, и предлагали слабые, на наш взгляд, варианты. В том числе и права на игроков, которые играют в НХЛ, но только права, без реальной возможности вернуть их в этом сезоне.

Генеральный менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин мне открыто сказал, что он очень заинтересован в сделке, но никого не может предложить взамен. А «Авангард» просто закинул удочку, но ничего конкретного не предложил. Самым настойчивым был «Салават», они предложили несколько вариантов. Мы со своей стороны высказали заинтересованность в Основине и двух молодых игроках. Ляхова они отдавать не хотели, потому что только недавно выкупили его из Тольятти. Кувардина тоже, но им очень нужен был Бурмистров. В итоге пришли к компромиссу. Не нужно ждать от Основина снайперских подвигов, он выполняет свою задачу. А молодые ребята – кандидаты в сборные и очень перспективные: Кувардин регулярно набирает очки за «Ирбис», Ляхов будет набираться опыта в ВХЛ", — цитирует Якубова «Спорт Бизнес Online».