«Салават» — «Динамо» Р: в состав хозяев вернулся Филип Ларсен

Стал известен состав уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», информирует официальный «твиттер» команды. Встреча состоится сегодня, 10 января, начало игры — в 17:00 мск. В состав команды Николая Цулыгина вернулся защитник Филип Ларсен, не игравший из-за болезни с 28 декабря.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергиенко, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Семёнов — Сергеев, Рыбин — Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Шэн, Жарков — Кадейкин — Майоров.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

