Муранов до марта не сыграет за «Динамо» из-за травмы, полученной на МЧМ-2019

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов выбыл из строя до начала марта, информирует официальный сайт команды. Как сообщается, хоккеист приехал с повреждением после молодёжного чемпионата мира—2019, где российская команда взяла бронзовые медали.



19-летний нападающий сыграл за основную команду «Динамо» в 13 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ, не сумев отметиться очками при показателе полезности «0» и 0 минут штрафного времени. В среднем Муранов проводил на льду около восьми минут за матч.



На МЧМ-2019 Муранов сыграл в семи встречах, записав в актив одну результативную передачу при показателе полезности «+3» и 31 минуте штрафного времени.



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