Анкипанс: заработанное очко очень пригодится «Динамо» в борьбе за плей-офф

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).



«В который раз могу сказать, что хорошая и жёсткая игра. Очень много силовой борьбы. Игрокам спасибо за самоотдачу и за то очко, которое мы сегодня взяли, — оно очень пригодится в борьбе за плей-офф. Поздравляю «Салават» с хорошей игрой», — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават» оказался сильнее рижского «Динамо» в овертайме

К 12-й минуте команда хозяеа обеспечила себе преимущество в две шайбы, точными бросками отметились Линус Умарк и Владимир Ткачёв. Рижское «Динамо» быстро отыгралось, восстановив равновесие уже к 17-й минуте благодаря голам Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Дзиерикалса. В основное время больше заброшенных шайб зрители не увидели, а в овертайме победу команде хозяев принёс Антон Бурдасов.