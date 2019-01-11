Лидер московского «Динамо» Даниил Тарасов выбыл из строя до конца «регулярки»

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов выбыл из строя до конца февраля, информирует официальный сайт команды. Таким образом, Даниил пропустит остаток гладкого чемпионата.

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Нападающий первого звена бело-голубых получил травму в матче регулярного чемпионата с «Йокеритом» (3:2). В этом сезоне 27-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 6 результативных передач в 34 матчах «регулярки» при показателе полезности «+2» и 13 штрафных минутах.

Тарасов стал пятым игроком «Динамо», выбывшим из строя до конца регулярного чемпионата. Ранее серьёзные травмы получили защитник Миика Койвисто, а также нападающие Максим Афиногенов, Андрей Алексеев и Иван Муранов.