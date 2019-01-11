Пакаринен: «Металлург» вышел на третий период и вернулся в игру

Форвард «Металлурга» Ииро Пакаринен прокомментировал победу над минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Магнитогорске, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Игра получилась тяжёлой, вы сами видели — мы играли с хорошим соперником. Матч получился напряжённым, мы и в Минске победили с разницей в одну шайбу — 2:1. Это на самом деле хорошая команда. У нас порой по игре не всё получалось, были такие отрезки, но третий период получился отличным, ещё и такой гол в концовке. Так что сегодня для нас большая победа.

Что случилось во втором периоде, когда соперник отыгрался? Да, это была концовка периода, сопернику ещё немного и повезло в тех шайбах. Это было очень неудачно для вратаря. Но мы вышли на третий период и вернулись в игру — это главное.

Тренер не был зол, он сказал, что это лишь удачное стечение обстоятельств для «Динамо» и нам надо играть так же, как и до этих пропущенных шайб, выходить и побеждать. Что мы и сделали.

Да, я счастлив, конечно (шайба Пакаринена стала победной. — Прим. «Чемпионата»). Тем более что давно не получалось забить, так что счастлив вдвойне», — приводит слова Пакаринена пресс-служба «Металлурга».