Евгений Малкин — первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги.



Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал главной звездой дня. Форвард отметился 4 (1+3) очками в выигранном матче с «Анахайм Дакс» (7:4), проведя на льду всего 15 минут. Россиянин продлил результативную серию до пяти игр.



Второй звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Михал Фролик, записавший на свой счёт 3 (1+2) балла в выигранной встрече с «Флоридой Пантерз» (4:3).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Каролины Харрикейнз» Майкл Ферланд, отметившийся 3 (1+2) баллами во встрече с «Баффало Сэйбрз» (4:3).



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