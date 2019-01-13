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Яндач: в первом периоде «Металлург» плохо играл на пятаке, но затем прибавил

Яндач: в первом периоде «Металлург» плохо играл на пятаке, но затем прибавил
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением об игре с «Нефтехимиком» (5:2).

«В первом периоде мы допустили ошибки, плохо играли на пятаке. Потом во втором отрезке прибавили, эффективно играли, забили голы в большинстве, не пропустили ничего в меньшинстве. Поэтому и выиграли», — приводит слова Яндача пресс-служба «Металлурга».

«Магнитка» открыла счёт на 4-й минуте благодаря Сергею Мозякину, реализовавшему большинство, на что «волки» ответили голами Юусо Пуустинена и Александра Авцина. Роман Любимов восстановил равновесие, а во втором периоде отличились Николай Кулёмин и Деннис Расмуссен. В третьей двадцатиминутке Мозякин оформил дубль, снова реализовав большинство, и установил окончательный счёт на табло.

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